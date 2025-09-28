uživo RAT U UKRAJINI Vens: Rusija odbija da učestvuje u pregovorima o okončanju rata protiv Ukrajine

Rat u Ukrajini traje 1.312 dana. I dalje su vidljive nesuglasice između Mađarske i Ukrajine, posebno u verbalnoj komunikaciji Volodimira Zelenskog i Viktora Orbana. Poslednji povod je objava ukrajinskog šefa države da su u njihov vazdušni prostor najverovatnije upali mađarski dronovi, što premijer te zemlje demantuje. Orban je još izjavio da bi Ukrajina ''odavno propala'' da nije NATO-a i Evropske unije, a da je Mađarska članica obe te organizacije, i obratio se