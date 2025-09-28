Rusija napala sa 595 dronova i 48 raketa, pakao trajao 12 sati! Zastrašujući detalji masovnog udara na Ukrajinu, ubijeno i dete! (video)

Ruske snage izvele su jedan od najvećih vazdušnih napada od početka rata u Ukrajini, najmanje četiri osobe su poginule, a desetine su ranjene.

Roj dronova i salva raketa pogodili su više ukrajinskih regiona, a zatim i prestonicu Kijev. Vojska Ukrajine saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 595 dronova i 48 raketa, dok je protivvazdušna odbrana oborila 568 dronova i 43 rakete. Kijev je bio najteže pogođen, rakete su letele iznad grada, a protivvazdučna paljba odjekivala je satima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je napad trajao više od 12 sati i izazvao velika razaranja na