Detalji masovnih napada Rusije na Ukrajinu: Rakete i dronovi pogodili Kijev i okolne oblasti, ubijena devojčica, zgrade porušene

Nova pre 51 minuta  |  Autor: Mila Marinović
Detalji masovnih napada Rusije na Ukrajinu: Rakete i dronovi pogodili Kijev i okolne oblasti, ubijena devojčica, zgrade…

Ukrajinu je tokom noći pogodio masovni ruski napad koji je trajao više od 12 sati.

Napadi su izvedeni dronovima i raketama, među kojima su i projektili „Kinžal“. Glavne mete bili su Kijev i okolne oblasti, kao i Zaporožje, Hmeljnički, Sumi, Nikolajev, Černigiv i Odesa. U Kijevu su pogođene stambene zgrade, Institut za kardiologiju i drugi civilni objekti. Najmanje tri osobe, među kojima i 12-godišnja devojčica, izgubile su život, dok je više od 40 ljudi povređeno, uključujući decu. Predgrađa Kijeva pretrpela su teška oštećenja, uništeni su redovi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Namerni i brutalni teror nad civilima": Detalji masovih ruskih napada na Kijev (Video)

"Namerni i brutalni teror nad civilima": Detalji masovih ruskih napada na Kijev (Video)

Mondo pre 15 minuta
Rusija napala sa 595 dronova i 48 raketa, pakao trajao 12 sati! Zastrašujući detalji masovnog udara na Ukrajinu, ubijeno i…

Rusija napala sa 595 dronova i 48 raketa, pakao trajao 12 sati! Zastrašujući detalji masovnog udara na Ukrajinu, ubijeno i dete! (video)

Kurir pre 40 minuta
Klimenko: Ruski napad na Ukrajinu trajao više od 12 sati, povređeno 70 osoba

Klimenko: Ruski napad na Ukrajinu trajao više od 12 sati, povređeno 70 osoba

RTV pre 2 sata
U masovnom vazdušnom napadu Rusije na Ukrajinu ubijene najmanje četiri osobe

U masovnom vazdušnom napadu Rusije na Ukrajinu ubijene najmanje četiri osobe

Slobodna Evropa pre 2 sata
Poljska u opštoj pripravnosti, zatvoren vazdušni prostor! Gradovi na istoku zemlje pod opsadom, Varšava je započela…

Poljska u opštoj pripravnosti, zatvoren vazdušni prostor! Gradovi na istoku zemlje pod opsadom, Varšava je započela "neplanirane vojne aktivnosti" (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Rusi gađali Kijev sa 595 dronova i 48 raketa više od 12 sati: Ima mrtvih, oštećena klinika, zemlja traži hitan odgovor

Rusi gađali Kijev sa 595 dronova i 48 raketa više od 12 sati: Ima mrtvih, oštećena klinika, zemlja traži hitan odgovor

Mondo pre 2 sata
Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevZaporožje

Svet, najnovije vesti »

VIDEO: U Kini otvoren najviši most na svetu

VIDEO: U Kini otvoren najviši most na svetu

Radio 021 pre 31 minuta
Senatori: Broj incidenata protiv hrišćana u Francuskoj je u porastu

Senatori: Broj incidenata protiv hrišćana u Francuskoj je u porastu

RTV pre 16 minuta
Delovi Vijetnama evakuisani zbog nadolazećeg tajfuna

Delovi Vijetnama evakuisani zbog nadolazećeg tajfuna

Nova pre 1 minut
Izlaznost u Moldaviji 33, 3 odsto, brojne evropske zemlje prijavile nepravilnosti na biračkim mestima

Izlaznost u Moldaviji 33, 3 odsto, brojne evropske zemlje prijavile nepravilnosti na biračkim mestima

Sputnik pre 6 minuta
Lukašenko o pretnjama NATO-a da će obarati ruske avione: Odgovor će stići momentalno

Lukašenko o pretnjama NATO-a da će obarati ruske avione: Odgovor će stići momentalno

Sputnik pre 40 minuta