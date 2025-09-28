Detalji masovnih napada Rusije na Ukrajinu: Rakete i dronovi pogodili Kijev i okolne oblasti, ubijena devojčica, zgrade porušene

Ukrajinu je tokom noći pogodio masovni ruski napad koji je trajao više od 12 sati.

Napadi su izvedeni dronovima i raketama, među kojima su i projektili „Kinžal“. Glavne mete bili su Kijev i okolne oblasti, kao i Zaporožje, Hmeljnički, Sumi, Nikolajev, Černigiv i Odesa. U Kijevu su pogođene stambene zgrade, Institut za kardiologiju i drugi civilni objekti. Najmanje tri osobe, među kojima i 12-godišnja devojčica, izgubile su život, dok je više od 40 ljudi povređeno, uključujući decu. Predgrađa Kijeva pretrpela su teška oštećenja, uništeni su redovi