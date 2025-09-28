Danas skupovi “protiv blokada” i kontraskupovi, prva privođenja u Beogradu

Danas se navodno u 200 mesta širom Srbije organizuju skupovi "protiv blokada" u organizaciji Centra za društvenu stabilnost na koje dolaze pristalice SNS-a. Kontraskupovi se organizuju u više gradova širom Srbije. Naši reporteri će biti na licu mesta.

Građani organizovani u zborove koji podržavaju studente održaće kontraskupove u više gradova. Oni su najavil ida će izaći na ulice u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Valjevu i Nišu. Naši reporteri će pratiti dešavanja u više gradova – u Kraljevu, Beogradu i Novom Sadu. U Bogatiću je doplo do incidenata kada su se skupovi izmešali. Građani su bacali jaja i dobacivali jedni drugima. Građani koji su se okupili na poziv grupe “Ne damo Mačvu” ne dozvoljavaju pristalicama