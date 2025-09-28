Na današnji dan, 28. septembar

Na današnji dan se dogodilo: 48. p.n.e - U Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovodja, koji je 69. godine pre nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim.

Rimski Senat izabrao ga je za konzula 52, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, posle čega se sklonio u Egipat. 1066 - Normanski vojvoda Vilijam (William), budući engleski kralj Vilijam I Osvajač (the Conqueror), iskrcao se sa vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Saseks i počeo osvajanje Engleske. 1841 - Rođen je francuski državnik Žorž Benžamen Klemanso (Georges Benjamin Clemenceau), premijer od 1906. do 1909. i od