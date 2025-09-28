Na današnji dan, 28. septembar

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 28. septembar

Na današnji dan se dogodilo: 48. p.n.e - U Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovodja, koji je 69. godine pre nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim.

Rimski Senat izabrao ga je za konzula 52, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, posle čega se sklonio u Egipat. 1066 - Normanski vojvoda Vilijam (William), budući engleski kralj Vilijam I Osvajač (the Conqueror), iskrcao se sa vojskom kod Pevensija u južnoj engleskoj pokrajini Saseks i počeo osvajanje Engleske. 1841 - Rođen je francuski državnik Žorž Benžamen Klemanso (Georges Benjamin Clemenceau), premijer od 1906. do 1909. i od
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan: Umrli Ejdus, Paster, Zola i Mokranjac, Vojvodina izgubila atribute državnosti

Na današnji dan: Umrli Ejdus, Paster, Zola i Mokranjac, Vojvodina izgubila atribute državnosti

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Umro Stevan Stojanović Mokranjac

Vremeplov: Umro Stevan Stojanović Mokranjac

RTV pre 4 sati
Na današnji dan, 28. septembar

Na današnji dan, 28. septembar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EgipatJerusalimSenat

Društvo, najnovije vesti »

Srbija beleži konstantan rast članova Mense: Kako se postaje deo "kluba" koji okuplja one najinteligentnije

Srbija beleži konstantan rast članova Mense: Kako se postaje deo "kluba" koji okuplja one najinteligentnije

Euronews pre 19 minuta
Rezultati ADAC testa zimskih guma: Jeftini modeli mogu biti opasni, ali neki su prošli test

Rezultati ADAC testa zimskih guma: Jeftini modeli mogu biti opasni, ali neki su prošli test

Danas pre 35 minuta
Ovo je sutrašnji kurs dinara prema evru

Ovo je sutrašnji kurs dinara prema evru

Blic pre 15 minuta
Slavi se svetitelj Nikita, veoma poštovan kod Srba: Postoji verovanje za ovog sveca

Slavi se svetitelj Nikita, veoma poštovan kod Srba: Postoji verovanje za ovog sveca

Dnevnik pre 30 minuta
Berlin: East Side Gallery 35 godina od nastanka

Berlin: East Side Gallery 35 godina od nastanka

Dojče vele pre 34 minuta