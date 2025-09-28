Na današnji dan, 28. septembar

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 28. septembar

Danas je nedelja, 28. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

48. p.n.e - U Egiptu je ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najvećih rimskih državnika i vojskovodja, koji je 69. godine pre nove ere ugušio Spartakov ustanak, a 61. osvojio Jerusalim. Rimski Senat izabrao ga je za konzula 52, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, posle čega se sklonio u Egipat. 1066 - Normanski vojvoda Vilijam (William), budući engleski kralj Vilijam I Osvajač (the Conqueror), iskrcao se sa vojskom kod Pevensija
Vremeplov: Umro Stevan Stojanović Mokranjac

Egipat Jerusalim Senat

Podmladak i omladina Crvenog krsta starog grada najbolji: Na Savskom keju održano državno takmičenje u prvoj pomoći

Vremeplov: Umro Stevan Stojanović Mokranjac

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina kod Kosjerića

