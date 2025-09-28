Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva

Naslovi.ai pre 4 minuta

Dve cisterne sa dizel gorivom iskliznule su kod Ražane, došlo je do izlivanja goriva, nema povređenih, saobraćaj je u prekidu, planirano je pretakanje goriva.

U subotu uveče oko 20:50 sati na pruzi Valjevo-Kosjerić kod Ražane iskliznula su dva vagona-cisterne puna dizel goriva. Incident se dogodio prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana. Nije bilo povređenih ni nastradalih. Beta Politika Danas

Na mestu nesreće su odmah intervenisale ekipe policije, vatrogasaca, inspekcije i Železnica Srbije. Iz cisterni je curilo oko 106 tona dizel goriva koje se izlilo na lokalni put Ražana–Drenovci. Vatrogasci su celu noć dežurali, a napon u kontaktnoj mreži je isključen. Istraga je u toku kako bi se utvrdio uzrok iskliznuća. Blic Nova Radio sto plus Blic

Železnički saobraćaj na pruzi je i dalje u prekidu zbog incidenta. Planirano je pretakanje goriva iz cisterni kako bi se sanirala situacija i sprečilo dalje curenje. Saobraćajna policija reguliše pristup mestu nesreće. Euronews Radio 021 N1 Info