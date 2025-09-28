Protest ispred PS u Majke Jevrosime zbog hapšenja dvojice studenata

Nedeljnik pre 1 sat
Protest ispred PS u Majke Jevrosime zbog hapšenja dvojice studenata

Studenti uz podršku građana okupili su se ispred policijske stanice u beogradskoj ulici Majke Jevrosime, a povod je zahtev za puštanje na slobodu dvojice uhapšenih kolega.

Kako javlja reporterka N1, ranije tokom popodneva, posle protesta ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) uhapšena su dva studenta. Jedan od njih je Luka Pešić, student Mašinskog fakulteta, a drugi je student fakulteta Union. Tokom trajanja protesta u Majke Jevrosime, policija u opremi za razbijanje demonstracija potisnula je okupljene na trotoar u nameri da održe cirkulaciju saobraćaja. Prema informacijama N1, policija nije znala da kaže koliko je privedenih
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Uhapšeni studenti pušteni na slobodu, građani ih sačekali ispred stanice u Majke Jevrosime

Uhapšeni studenti pušteni na slobodu, građani ih sačekali ispred stanice u Majke Jevrosime

N1 Info pre 5 minuta
Student Luka Pešić pušten na slobodu

Student Luka Pešić pušten na slobodu

Nova pre 15 minuta
Uhapšena dva studenta nakon skupova kod RTS, kolege im pružaju podršku ispred PU Stari grad

Uhapšena dva studenta nakon skupova kod RTS, kolege im pružaju podršku ispred PU Stari grad

Novi magazin pre 15 minuta
Uhapšena dvojica studenata nakon skupova kod RTS, kolege im pružaju podršku ispred PU Stari grad

Uhapšena dvojica studenata nakon skupova kod RTS, kolege im pružaju podršku ispred PU Stari grad

N1 Info pre 1 sat
Dva studenta uhapšena nakon skupova kod RTS: Građani se okupili kod PU Stari grad, pružaju im podršku, policija gura okupljene…

Dva studenta uhapšena nakon skupova kod RTS: Građani se okupili kod PU Stari grad, pružaju im podršku, policija gura okupljene VIDEO

Nova pre 1 sat
Studenti u blokadi: Uhapšen kolega Mašinskog koji je sa sobom imao novinarsku akreditaciju

Studenti u blokadi: Uhapšen kolega Mašinskog koji je sa sobom imao novinarsku akreditaciju

Novi magazin pre 1 sat
„Svi ispred PS Majke Jevrosime!“:Studenti zovu na protest zbog hapšenja kolege

„Svi ispred PS Majke Jevrosime!“:Studenti zovu na protest zbog hapšenja kolege

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Ponovo uspostavljen železnički saobraćaj kod Kosjerića: Dežurne ekipe čitav dan radile na popravci nakon što je iscurilo…

Ponovo uspostavljen železnički saobraćaj kod Kosjerića: Dežurne ekipe čitav dan radile na popravci nakon što je iscurilo 110.000 litara dizela

Blic pre 40 minuta
Plenum FDU: RTS ukidajući reprizu emisije „Važne stvari“ krši prava deteta

Plenum FDU: RTS ukidajući reprizu emisije „Važne stvari“ krši prava deteta

Danas pre 1 sat
Uspostavljen železnički saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić

Uspostavljen železnički saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić

Danas pre 1 sat
Svetski dan srca: Loša ishrana, nedostatak vežbe, pušenje i alkohol glavni uzroci srčanih bolesti i moždanog udara

Svetski dan srca: Loša ishrana, nedostatak vežbe, pušenje i alkohol glavni uzroci srčanih bolesti i moždanog udara

Danas pre 1 sat
Srbija osvojila zlato na FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja

Srbija osvojila zlato na FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja

Blic pre 2 sata