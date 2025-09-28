Protest ispred PS u Majke Jevrosime zbog hapšenja dvojice studenata

Studenti uz podršku građana okupili su se ispred policijske stanice u beogradskoj ulici Majke Jevrosime, a povod je zahtev za puštanje na slobodu dvojice uhapšenih kolega.

Kako javlja reporterka N1, ranije tokom popodneva, posle protesta ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) uhapšena su dva studenta. Jedan od njih je Luka Pešić, student Mašinskog fakulteta, a drugi je student fakulteta Union. Tokom trajanja protesta u Majke Jevrosime, policija u opremi za razbijanje demonstracija potisnula je okupljene na trotoar u nameri da održe cirkulaciju saobraćaja. Prema informacijama N1, policija nije znala da kaže koliko je privedenih