Jedan od napadača na demonstranate u Čačku priveden u policiju, za ostalima se traga

Danas pre 4 sati  |  N1
Jedan od napadača na dvoje demonstranata na protestu u Čačku je priveden u policiju, a za ostalima se traga, rekao je večeras okupljenim građanima komandir čačanske policije Dušan Jovanović.

On je dodao da je muškarac koji je priveden osumnjičen da je udario građansku aktivistikinju i da se incident dogodio u Bulevaru vojvode Putnika u Čačku. Prethodno, građani Čačka koji su izrazili protest protiv skupa pristalica vladajuće stranke došli su do zgrade policije, nakon što su saznali da su dve osobe pretučene. Okupljeni građani su oko 19 časova završili protest ispred zgrade čačanske policije. Jedan od građanskih aktivista je rekao da će okupljanje
