Komandir PU Čačak o incidentima u tom gradu: Jedno lice privedeno, za ostalima se traga

Danas su u Čačku održana dva paralelna skupa. Studenti u blokadi i građani okupljeni u zborove održali su protest zbog skupova "Građana protiv blokada". Tom prilikom došlo je do incidenta kada je nekoliko nepoznatih muškaraca napalo dvoje ljudi.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak komandira Policijske uprave Čačak Dušana Jovanovića koji je naveo "U vezi sa događajem koji sam zatekao u Bulevaru vojvode Putnika, jedno lice je dovedeno koje je udarilo našu sugrađanku. Za ostalim licima se još uvek traga. Za sve ostale informacije možete se obratiti portparolu PU Čačak", rekao je on okupljenima. Podsetimo, dva paralelna skupa održana su danas i u Novom Sadu i Valjevu, a u Beogradu je kasnije tokom večeri