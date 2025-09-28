"Direktno mešanje u suverenu politiku": Okršaj saopštenjima MSP BiH i MSP Srbije nakon GS UN

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Bosne i Hercegovine (BiH) danas je najoštrije osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u vezi sa radom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije, navodeći da takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države.

Tim povodom oglasilo se i MSP Srbije izrazivši neslaganje i razočaranje povodom izjave MSP BiH. "Izjave ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je u ime Ministarstva inostranih poslova BiH komentarisao sastanke predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, predstavljaju direktno mešanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa", navedeno je u saopštenju. MSP BiH je prethodno saopštio