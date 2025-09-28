MSP BiH: Istupi MSP Srbije su nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države

Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Bosne i Hercegovine (BiH) danas je najoštrije osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u vezi sa radom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije, navodeći da takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno osnovnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa. „Posebno odbacujemo pravno neosnovane i