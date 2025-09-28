MSP BiH poručuje: Nedopustivo mešanje MSP Srbije u unutrašnje poslove suverene države - stigao i odgovor

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine najoštrije je osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u vezi sa radom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije.

U saopštenju se navodi da "takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno osnovnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa". "Posebno odbacujemo pravno neosnovane i politički motivisane izraze poput 'kolektivne institucije BiH' i 'zajedničke institucije BiH', jer Ustav BiH jasno definiše državne institucije kao institucije Bosne i Hercegovine i nijedan drugi termin nema ustavni