MSP BiH poručuje: Nedopustivo mešanje MSP Srbije u unutrašnje poslove suverene države - stigao i odgovor

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta, Tanjug
MSP BiH poručuje: Nedopustivo mešanje MSP Srbije u unutrašnje poslove suverene države - stigao i odgovor

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine najoštrije je osudilo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije u vezi sa radom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i ambasadora BiH Zlatka Lagumdžije.

U saopštenju se navodi da "takvi istupi predstavljaju otvoreno i nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države, što je suprotno osnovnim principima međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa". "Posebno odbacujemo pravno neosnovane i politički motivisane izraze poput 'kolektivne institucije BiH' i 'zajedničke institucije BiH', jer Ustav BiH jasno definiše državne institucije kao institucije Bosne i Hercegovine i nijedan drugi termin nema ustavni
