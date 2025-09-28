Hitna pomoć u Beogradu: Osamaestogodišnjak izboden nožem kod Kule Nebojša

Novi magazin pre 2 sata
Hitna pomoć u Beogradu: Osamaestogodišnjak izboden nožem kod Kule Nebojša

Oko dva sata posle ponoći, osamnaestogodišnjak je izboden nožem kod Kule Nebojša i prevezen je u Urgentni centar, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Dežurne lekarske ekipe su izlazile na teren 116 puta, od toga su 32 intervencije bile na javnim mestima. Ta služba je primila veći broj poziva zbog alkoholisanosti. Hitnoj pomoći su se građani često obraćali zbog visokog krvnog pritiska i bola u grudima.
