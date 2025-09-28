Meteorolozi najavljuju oblačno i svežije, mestimično sa kišom

Novi Sad – Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme, uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša.

Temperatura do 20 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura 11, dnevna 17 stepeni. U utorak ujutru hladno, tokom dana malo i umereno oblačno sa temperaturama od šest do 15 stepeni. Sreda, nakon hladnog jutra, donosi promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura pet, maksimalna 14 stepeni. U četvrtak sveže sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura će se