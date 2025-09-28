Vučićeva Srbija je test za EPP, ali i za EU

Kada se u Uniji i desi zloupotreba policije, reč je o izuzecima koji se nezavisno istraže, o kojima mediji izveštavaju i koji dobiju pravosudno razrešenje. U Srbiji, zloupotrebe su sistematične i nekažnjene. Samo se setite onog šokantnog videa iz Novog Sada: srednjoškolci naterani da kleče uz zid, poniženi pod budnih okom policije. To nije sprovođenje zakona, to je zastrašivanje

Grupa evroparlamentaraca „Obnovimo Evropu“ je nominovala studente iz Srbije za Nagradu za slobodu misli Saharov koju od 1988. godine dodeljuje Evropski parlament. Drugi nominovani su palestinski aktivisti, mađarski aktivisti koji su organizovali Paradu ponosa uprkos zabrani održavanja, novinar koji je politički zatvorenik u Belorusiji, francusko-alžirski pisac koji je zatočenik u Alžiru, ali i ubijeni Čarli Kirk. Prema rečima Sandra Gozija, italijanskog političara