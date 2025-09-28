Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh srpski Porfirije učestvovao je u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Beogradu.

On je dao krv u Parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. Akciju dobrovoljnog davanja krvi su organizovali Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi. Punktovi Crkvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi postavljeni su i u crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu i Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu. Takođe, punktovi su postavljeni u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Svete Petke na