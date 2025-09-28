Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Radio 021 pre 12 minuta  |  Tanjug
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh srpski Porfirije učestvovao je u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Beogradu.

On je dao krv u Parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. Akciju dobrovoljnog davanja krvi su organizovali Crveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi. Punktovi Crkvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi postavljeni su i u crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu i Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu. Takođe, punktovi su postavljeni u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Svete Petke na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrotvornog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrotvornog davanja krvi

RTS pre 1 sat
Patrijarh Porfirije dao krv

Patrijarh Porfirije dao krv

N1 Info pre 1 sat
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

RTV pre 2 sata
Patrijarh Porfirije dobrovoljno dao krv u Hramu Svetog Save (foto)

Patrijarh Porfirije dobrovoljno dao krv u Hramu Svetog Save (foto)

Blic pre 1 sat
SPC: Patrijarh dobrovoljno dao krv na Vračaru

SPC: Patrijarh dobrovoljno dao krv na Vračaru

NIN pre 1 sat
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Euronews pre 1 sat
Patrijarh Porfirije dao krv

Patrijarh Porfirije dao krv

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Produkcijska kuća: RTS otkazao reprizu emisije u kojoj dečak govori o studentskoj borbi

Produkcijska kuća: RTS otkazao reprizu emisije u kojoj dečak govori o studentskoj borbi

N1 Info pre 12 minuta
(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

N1 Info pre 12 minuta
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Radio 021 pre 12 minuta
Banke na Wall Streetu predviđaju da će evro nastaviti da raste

Banke na Wall Streetu predviđaju da će evro nastaviti da raste

Blic pre 7 minuta
"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

Mondo pre 7 minuta