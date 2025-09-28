Pristalice vlasti najavile skup ispred RTS: "Apsurdno, jer njihov organizator upravlja javnim servisom"

Radio 021 pre 3 sata  |  Insajder
Pristalice vlasti najavile skup ispred RTS: "Apsurdno, jer njihov organizator upravlja javnim servisom"

Nova protestna šetnja i novi skup ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) održaće se danas i to u organizaciji onih koji se protive blokadama.

Zahtev je da RTS "istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima od značaja za sve građane". Na prvi pogled deluje kao da su zahtev objavili studenti u blokadi. Međutim, na današnji skup pozvao je Centar za društvenu stabilnost, poznat po organizaciji skupova protiv blokada na kojima su se uglavnom okupljale pristalice Srpske napredne stranke (SNS), uključujući visoke funkcionere, ministre, pa čak i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
