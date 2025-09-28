Vino na meti "šaheda" – uništeno više od 100.000 flaša; Kupjansk zatvoren, nema struje, vode, ni gasa

Rat u Ukrajini – 1.313. dan. Posle masovnog udara dronova i raketa na Ukrajinu, u čijem je središtu bio Kijev, poginule su četiri a ranjeno više od 70 osoba, navode tamošnje vlasti. Lansirano je 595 bespilotnih letelica i 48 raketa. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su meta napada bili vojni aerodromi i fabrike. PVO oborila je 41 dron tokom noći, tri osobe povređene u regionu Belgoroda.

Vens: Tramp odlučuje o mogućoj isporuci raketa "tomahavk" Kijevu Američki zvaničnici razmatraju mogućnost snabdevanja Kijeva raketama "tomahavk" NATO-a, objavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens je u intervjuu za Foks njuz. "Konačnu odluku u vezi sa ovim (isporukom raketa Tomahavk – prim. aut.) doneće predsednik [Sjedinjenih Država Donald Tramp]. Predsednik će učiniti ono što je u najboljem interesu Sjedinjenih Država“, istakao je Vens. Dodao je da se o ovom