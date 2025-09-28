Macut: General Pavković stigao u Srbiju, država brine o svojim građanima

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
Macut: General Pavković stigao u Srbiju, država brine o svojim građanima

BEOGRAD - Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut saopštio je da je večeras u Srbiju stigao nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, kome je, na zahtev Vlade Srbije omogućeno ranije oslobađanje iz zdravstvenih razloga. Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković prebačen je sanitetom na VMA.

Večeras je u Srbiju stigao general Nebojša Pavković. Time je ispunjen zahtev Vlade Republike Srbije da mu se, iz zdravstvenih razloga, omogući ranije oslobađanje. U svoje lično ime i u ime Vlade Republike Srbije izražavam zahvalnost svima koji su doprineli da ovaj zahtev bude uvažen", poručio je Macut. On je posebno zahvalio ministru pravde Srbije Nenadu Vujiću na upornosti i istrajnosti. "Ovim činom potvrđuje se da država brine o svojim građanima i da se zalaže za
