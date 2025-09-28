Hag: Osuđeni general Pavković stigao u Srbiju, Macut tvrdi da je ispunjen zahtev Vlade

Serbian News Media pre 1 sat
Hag: Osuđeni general Pavković stigao u Srbiju, Macut tvrdi da je ispunjen zahtev Vlade

Premijer Srbije Đuro Macut saopštio je da je večeras u Srbiju stigao general Nebojša Pavković, koji će ovde nastaviti svoje lečenje. “Time je ispunjen zahtev Vlade Republike Srbije da mu se, iz zdravstvenih razloga, omogući ranije oslobađanje.

U svoje lično ime i u ime Vlade Srbije izražavam zahvalnost svima koji su doprineli da ovaj zahtev bude uvažen. Posebno zahvaljujem ministru pravde Nenadu Vujiću na upornosti i istrajnosti. Ovim činom potvrđuje se da država brine o svojim građanima i da se zalaže za humane principe u međunarodnim odnosima", navodi se u saopštenju. Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinski korpus na
"U veoma je lošem zdravstvenom stanju": Pavković bi mogao danas stigne u Beograd: Planirano da se odmah prebaci u bolnicu

Blic pre 50 minuta
Ovako danas izgleda Nebojša Pavković! General sleteo u Beograd, prevezen na VMA (foto)

Pravda pre 56 minuta
Prve reči ćerke Nebojše Pavkovića nakon povratka u Beograd: "Rekao je da ne veruje, da ga ne lažemo"

Mondo pre 1 sat
Pojavila se slika Nebojše Pavkovića iz aviona Vlade Srbije: Evo kako danas izgleda (Foto)

Mondo pre 1 sat
Oglasila se ćerka generala Nebojše Pavkovića: "u avionu mi je postavljao samo jedno pitanje"

Telegraf pre 1 sat
Ratni zločinac Nebojša Pavković pušten na slobodu

SEEbiz pre 2 sata
Delije pozdravile generala: Navijači Crvene zvezde su ovom porukom dočekale povratak Nebojše Pavkovića

Kurir pre 2 sata
Komandir PU Čačak o incidentima u tom gradu: Jedno lice privedeno, za ostalima se traga

Blic pre 2 sata
Vučić u intervjuu za nemački list: Nikada nisam rekao da su svi protesti u Srbiji organizovani spolja

Danas pre 3 sata
Premijer Macut: General Nebojša Pavković stigao u Srbiju

Danas pre 4 sati
Održana predizborna konvencija Srpske liste u Sočanici

RTV pre 35 minuta
Protesti zbog skupova "Građani protiv blokada": Više lica uhapšeno u centru Beograda, incident u Bogatiću, tenzije u centru…

Blic pre 51 minuta