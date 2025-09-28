Hag: Osuđeni general Pavković stigao u Srbiju, Macut tvrdi da je ispunjen zahtev Vlade

Premijer Srbije Đuro Macut saopštio je da je večeras u Srbiju stigao general Nebojša Pavković, koji će ovde nastaviti svoje lečenje. “Time je ispunjen zahtev Vlade Republike Srbije da mu se, iz zdravstvenih razloga, omogući ranije oslobađanje.

U svoje lično ime i u ime Vlade Srbije izražavam zahvalnost svima koji su doprineli da ovaj zahtev bude uvažen. Posebno zahvaljujem ministru pravde Nenadu Vujiću na upornosti i istrajnosti. Ovim činom potvrđuje se da država brine o svojim građanima i da se zalaže za humane principe u međunarodnim odnosima”, navodi se u saopštenju. Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinski korpus na