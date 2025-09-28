Pojavila se slika Nebojše Pavkovića iz aviona Vlade Srbije: Evo kako danas izgleda (Foto)

Mondo pre 18 minuta  |  Aleksandar Blagić
Pojavila se slika Nebojše Pavkovića iz aviona Vlade Srbije: Evo kako danas izgleda (Foto)

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković stigao je danas popodne u Beograd.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja je nastala navodno u avionu Vlade Srbije kojim je doputovao iz Finske u Srbiju. Njega je Mehanizam u Hagu prevremeno pustio na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Uoči puta, Nebojša Pavković je telefonom razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Srbije, koji mu je poželeo srećan put. BONUS VIDEO:
