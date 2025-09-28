MUP: U Grockoj uhapšen muškarac-naneo povrede čoveku, usled kojih je preminuo

BEOGRAD - Policija u Grockoj uhapsila je M. C. (30) zbog sumnje da je zadao više udaraca nogom u stomak muškarcu (44), koji je usled povreda preminuo u Urgentnom centru, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je navedeno, M. C. se sumnjiči da je u subotu uveče u Leštanima u opštini Grocka, zadao više udaraca nogom muškarcu u predelu stomaka, te je povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo. Osumnjičeni se tereti za krivično delo teška telesna povreda. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.