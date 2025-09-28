Uhapšen muškarac zbog ubistva u Leštanima, žrtva preminula posle šutiranja u stomak

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Uhapšen muškarac zbog ubistva u Leštanima, žrtva preminula posle šutiranja u stomak
Policija u Grockoj uhapsila je M. C. (30) zbog sumnje da je zadao više udaraca nogom u stomak muškarcu (44), koji je usled povreda preminuo u Urgentnom centru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, M. C. se sumnjiči da je u subotu uveče u Leštanima u opštini Grocka, zadao više udaraca nogom muškarcu u predelu stomaka. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega
