U Banjaluci održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske /video/

Sputnik pre 24 minuta
U Banjaluci održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske /video/

U sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci održana je svečana akademija pod nazivom "Živeće ognjište", povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske (RS).

Svečanosti su prisustvovali visoki zvaničnici Republike Srpske, kao i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije, prenosi RTRS. Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je večeras na svečanoj akademiji u Banjaluci da smatra da je Republika Srpska neminovnost i da, kako je rekao, ne želi time nikoga da iritira, iako zna da to najviše iritira one koji bi želeli da Republika Srpska nestane. "Oni kažu da mi imamo rezervnu državu i da možemo tamo da
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Macut i porfirije na obeležavanju Dana Republike Srpske: "Da živimo u miru, slozi i razumevanju" (video)

Macut i porfirije na obeležavanju Dana Republike Srpske: "Da živimo u miru, slozi i razumevanju" (video)

Blic pre 59 minuta
(Foto) Održana svečana akademija u Banjaluci povodom 34 godine postojanja Republike Srpske

(Foto) Održana svečana akademija u Banjaluci povodom 34 godine postojanja Republike Srpske

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Svečana akademija u Banjaluci Maćut: Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, to je podrška pravu na postojanje i miru

Svečana akademija u Banjaluci Maćut: Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, to je podrška pravu na postojanje i miru

Kurir pre 34 minuta
Obeležavanje Dana Republike Srpske – Dodik: Srpski narod pobedio sve podele; Macut: Srbija će uvek biti uz RS

Obeležavanje Dana Republike Srpske – Dodik: Srpski narod pobedio sve podele; Macut: Srbija će uvek biti uz RS

RTS pre 22 minuta
Svečana akademija "Živeće ognjište" u Banjaluci povodom Dana Republike Srpske

Svečana akademija "Živeće ognjište" u Banjaluci povodom Dana Republike Srpske

Euronews pre 22 minuta
Svečana akademija povodom Dana Republike Srpske! Dodik: Volim RS, bez njenog postojanja nema budućnosti

Svečana akademija povodom Dana Republike Srpske! Dodik: Volim RS, bez njenog postojanja nema budućnosti

Kurir pre 22 minuta
Održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske. Dodik: RS je neminovnost, ne vidim budućnost bez nje

Održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske. Dodik: RS je neminovnost, ne vidim budućnost bez nje

Telegraf pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaPremijer SrbijeMinistar kultureMilorad DodikRegiondan republike srpskeĐuro Macut

Balkan, najnovije vesti »

Macut i porfirije na obeležavanju Dana Republike Srpske: "Da živimo u miru, slozi i razumevanju" (video)

Macut i porfirije na obeležavanju Dana Republike Srpske: "Da živimo u miru, slozi i razumevanju" (video)

Blic pre 59 minuta
(Foto) Održana svečana akademija u Banjaluci povodom 34 godine postojanja Republike Srpske

(Foto) Održana svečana akademija u Banjaluci povodom 34 godine postojanja Republike Srpske

Newsmax Balkans pre 14 minuta
U Banjaluci održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske /video/

U Banjaluci održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske /video/

Sputnik pre 24 minuta
Terorista Jašarević uskoro izlazi iz zatvora Iz automatske puške u Sarajevu ispalio 105 metaka i ranio policajca (foto)

Terorista Jašarević uskoro izlazi iz zatvora Iz automatske puške u Sarajevu ispalio 105 metaka i ranio policajca (foto)

Blic pre 59 minuta
Milijarda eura čeka zeleno svjetlo iz Skupštine Kosova

Milijarda eura čeka zeleno svjetlo iz Skupštine Kosova

Slobodna Evropa pre 44 minuta