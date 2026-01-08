U Banjaluci održana svečana akademija povodom Dana Republike Srpske /video/

U sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci održana je svečana akademija pod nazivom "Živeće ognjište", povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske (RS).

Svečanosti su prisustvovali visoki zvaničnici Republike Srpske, kao i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije, prenosi RTRS. Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je večeras na svečanoj akademiji u Banjaluci da smatra da je Republika Srpska neminovnost i da, kako je rekao, ne želi time nikoga da iritira, iako zna da to najviše iritira one koji bi želeli da Republika Srpska nestane. "Oni kažu da mi imamo rezervnu državu i da možemo tamo da