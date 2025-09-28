Mesec dana pritvora tinejdžeru iz Leskovca koji je za vikend pretukao na ulici starijeg muškarca

Rešetka pre 57 minuta
Mesec dana pritvora tinejdžeru iz Leskovca koji je za vikend pretukao na ulici starijeg muškarca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopštila je danas Policijska uprava Leskovac.

Kako se navodi, incident se dogodio u noći između petka i subote, kada je osumnjičeni, nakon kraće rasprave na ulici, udario muškarca (58) u predelu glave. „Oštećeni je tom prilikom pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede“, navodi se u saopštenju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, mladiću je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana, što je potvrdio i nadležni sudija Višeg suda u Leskovcu.
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Maloletnik iz Leskovca prebio muškarca na ulici, naneo mu teške povrede

Maloletnik iz Leskovca prebio muškarca na ulici, naneo mu teške povrede

Jugmedia pre 1 sat
MUP: U Grockoj uhapšen muškarac-naneo povrede čoveku, usled kojih je preminuo

MUP: U Grockoj uhapšen muškarac-naneo povrede čoveku, usled kojih je preminuo

RTV pre 4 sati
Stravično ubistvo u Leštanima! Besomučno šutirao muškarca u stomak, on umro u bolnici, surovi ubica uhapšen!

Stravično ubistvo u Leštanima! Besomučno šutirao muškarca u stomak, on umro u bolnici, surovi ubica uhapšen!

Kurir pre 8 sati
Viktor Orban odbio zahtev Amerike: "Mađarska ekonomija bi bila na kolenima u roku od jednog minuta"

Viktor Orban odbio zahtev Amerike: "Mađarska ekonomija bi bila na kolenima u roku od jednog minuta"

Kurir pre 8 sati
Nasilje u Grockoj Tukao je nogom muškarca koji je preminuo u Urgentnom centru pa uhapšen

Nasilje u Grockoj Tukao je nogom muškarca koji je preminuo u Urgentnom centru pa uhapšen

Dnevnik pre 8 sati
Uhapšen muškarac zbog ubistva u Leštanima, žrtva preminula posle šutiranja u stomak

Uhapšen muškarac zbog ubistva u Leštanima, žrtva preminula posle šutiranja u stomak

N1 Info pre 9 sati
"To bi za nas predstavljalo katastrofu": Orban rekao "ne" Americi i nastavio da sarađuje sa Rusima

"To bi za nas predstavljalo katastrofu": Orban rekao "ne" Americi i nastavio da sarađuje sa Rusima

Mondo pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Balkan, najnovije vesti »

SDS izlazi na Šmitove izbore, kandidat Branko Blanuša

SDS izlazi na Šmitove izbore, kandidat Branko Blanuša

Sputnik pre 17 minuta
Pritvor za tinejdžera koji je na ulici prebio starijeg muškarca

Pritvor za tinejdžera koji je na ulici prebio starijeg muškarca

Stav.life pre 22 minuta
Maloletnik (17) nokautirao muškarca (58) nasred Leskovca Naneo mu teške telesne povrede, određen mu pritvor

Maloletnik (17) nokautirao muškarca (58) nasred Leskovca Naneo mu teške telesne povrede, određen mu pritvor

Alo pre 27 minuta
Uhapšen tinejdžer iz Leskovca koji je prebio starijeg muškarca: Naneo mu teške telesne povrede

Uhapšen tinejdžer iz Leskovca koji je prebio starijeg muškarca: Naneo mu teške telesne povrede

Telegraf pre 37 minuta
Bruka i izdaja u republici srpskoj: Sds izlazi na Šmitove izbore

Bruka i izdaja u republici srpskoj: Sds izlazi na Šmitove izbore

Večernje novosti pre 17 minuta