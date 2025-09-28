Mesec dana pritvora tinejdžeru iz Leskovca koji je za vikend pretukao na ulici starijeg muškarca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopštila je danas Policijska uprava Leskovac.

Kako se navodi, incident se dogodio u noći između petka i subote, kada je osumnjičeni, nakon kraće rasprave na ulici, udario muškarca (58) u predelu glave. „Oštećeni je tom prilikom pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede“, navodi se u saopštenju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, mladiću je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana, što je potvrdio i nadležni sudija Višeg suda u Leskovcu.