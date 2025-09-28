MUP: Uhapšen zbog sumnje da je pretukao muškarca koji je preminuo od posledica povreda

Danas pre 18 minuta  |  Beta
MUP: Uhapšen zbog sumnje da je pretukao muškarca koji je preminuo od posledica povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Beogradu uhapsili su M.

C. zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu koji je od posledica prebijanja preminuo, saopšteno je danas. Sumnja se da je M. C. sinoć u Leštanima zadao više udaraca u stomak muškarcu koji je ubrzo prevezen u Urgentni centar gde je preminuo. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nanošenje teških telesnih povreda i određeno mu zadržavanje tokom kog će biti saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.
