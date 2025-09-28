Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

BEOGRAD - Širom Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova.

Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže, kako je istaknuto, do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji. "Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica, i društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina", navedeno je u objavi Centra na Instagramu. Dodaje se da se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

VIDEO: Okupljaju se građani kod Železničke stanice na skupu "Nas je ipak više" - potom se ide ka Klisi

VIDEO: Okupljaju se građani kod Železničke stanice na skupu "Nas je ipak više" - potom se ide ka Klisi

Radio 021 pre 11 minuta
Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, kontraskupovi u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Čačku, Bogatiću...…

Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, kontraskupovi u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Čačku, Bogatiću...

N1 Info pre 6 minuta
Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niške vesti pre 41 minuta
Skupovi protiv blokada danas u 17 sati u više od 200 mesta u Srbiji: Evo gde će biti Vučić

Skupovi protiv blokada danas u 17 sati u više od 200 mesta u Srbiji: Evo gde će biti Vučić

Blic pre 2 sata
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Telegraf pre 3 sata
Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada

Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada

Telegraf pre 3 sata
ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

Zrenjaninski pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

VIDEO: Okupljaju se građani kod Železničke stanice na skupu "Nas je ipak više" - potom se ide ka Klisi

VIDEO: Okupljaju se građani kod Železničke stanice na skupu "Nas je ipak više" - potom se ide ka Klisi

Radio 021 pre 11 minuta
Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Naslovi.ai pre 2 minuta
Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, kontraskupovi u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Čačku, Bogatiću...…

Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, kontraskupovi u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Čačku, Bogatiću...

N1 Info pre 6 minuta
Patrijarh Porfirije dao krv

Patrijarh Porfirije dao krv

N1 Info pre 26 minuta
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

RTV pre 31 minuta