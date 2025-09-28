Alkaraz kompletirao spisak polufinalista u Tokiju

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Najbolji španski teniser i trenutno prvoplasirani na ATP listi Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale turnira u Tokiju.

On je posle jednog sata i 21 minuta borbe savladao američkog predstavnika Brendona Nakašimu sa 2:0, po setovima 6:2 i 6:4. Alkaraz je prvi set rutinski dobio, u drugom je Nakašima pružio jači otpor, spasao je i tri meč-lopte pri vođstvu Alkaraza od 5:3, ali je kasnije na servis Španca sve bilo rešeno. Alkaraz je ovim trijumfom kompletirao spisak polufinalista. On će se za plasman u finale boriti protiv četvrtog nosioca, Norvežanina Kaspera Ruda, a drugo polufinale
Ključne reči

ATPATP listaTokioTokijoKarlos Alkaraz

