Embargo Ujedinjenih nacija na oružje i druge sankcije ponovo uvedeni Iranu, Teheran reagovao

Ujedinjene nacije su danas ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije protiv Irana, nakon procesa koji su pokrenule ključne evropske sile a za koji je Teheran upozorio da će naići na oštar odgovor, saopšteno je na sajtu UN.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka pokrenule su ponovno uvođenje sankcija Iranu u Savetu bezbednosti UN zbog optužbi da je zemlja prekršila sporazum iz 2015. godine, čiji je cilj bio da se spreči razvoj nuklearne bombe, što Iran negira, prenosi Rojters. Sankcije UN koje je Savet bezbednosti uveo rezolucijama usvojenim između 2006. i 2010. godine vraćene su na snagu u subotu u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Ministri spoljnih poslova Velike Britanije,