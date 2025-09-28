Zorica Brunclik nazvala Viki folirantom, a sada otkriveno šta je dovelo do toga! TI SI POLTRON!

Člsnice žirija Pinkove zvezde, Viki Miljković i Zorica Brunclik, imale su žestok okršaj na početku emisije, a legendarna pevačica se nije libila da uputi tešku reč vlasnici hita „Mahinalno“ zbog pohvale Dragomiru Despiću Desingerici.

Članovi žirija ušli su u debatu zbog trenutnog stanja na muzičkoj sceni, a Viki je u jednom momentu htela da otvori oči svojim kolegama, ali usledio je haos. Ivan Vučićević Viki je poručila kolegama da moraju da uvaže Desingericu koji je trenutno najpopularniji i puni klubove gdegod se pojavi. – Nisam ničiji advokat, ja se uvek borim za neku pravdu, ali ovaj dečko puni trenutno više klubove i sve ovo gde deca dolaze, nego svi ovi u žiriju, zaključno sa mnom – rekla