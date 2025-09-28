Užas u Diseldorfu: Žena posle svađe u biblioteci napala tinejdžere sa nožem, ima povređenih

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Užas u Diseldorfu: Žena posle svađe u biblioteci napala tinejdžere sa nožem, ima povređenih

Dva tinejdžera starosti 17 godina povređena su danas, od kojih jedan teže, kada ih je ženska osoba napala nožem u centralnoj biblioteci u Diseldorfu, saopštila je policija.

Tinejdžer koji je zadobio teže povrede prebačen je u bolnicu, dok je njegov prijatelj prošao sa lakšim povredama i zbrinut je na licu mesta. Prema izveštaju policije, incidentu je prethodila svađa između žene i tinejdžera, prenosi Bild. Policija je privela ženu, nakon čega je smeštena u psihijatrijsku ustanovu na dalju evaluaciju. Istraga o motivu napada je u toku. (Telegraf.rs/Tanjug)
Blic pre 1 sat