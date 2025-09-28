Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena privedena

Blic pre 36 minuta
Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena…

Dva tinejdžera starosti 17 godina povređena su danas, od kojih jedan teže, kada ih je jedna žena napala nožem u centralnoj biblioteci u Dizeldorfu, saopštila je policija.

Tinejdžer koji je zadobio teže povrede prebačen je u bolnicu, dok je njegov prijatelj prošao sa lakšim povredama i zbrinut je na licu mesta. Prema izveštaju policije, incidentu je prethodila svađa između žene i tinejdžera, prenosi Bild. Policija je privela ženu, nakon čega je smeštena u psihijatrijsku ustanovu na dalju evaluaciju. Istraga o motivu napada je u toku. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Užas u Diseldorfu: Žena posle svađe u biblioteci napala tinejdžere sa nožem, ima povređenih

Užas u Diseldorfu: Žena posle svađe u biblioteci napala tinejdžere sa nožem, ima povređenih

Telegraf pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjug

Svet, najnovije vesti »

Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Radar pre 51 minuta
"Nova runda na jesen": Lavrov najavio rusko-američke konsultacije o bilateralnim odnosima

"Nova runda na jesen": Lavrov najavio rusko-američke konsultacije o bilateralnim odnosima

Blic pre 6 minuta
Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena…

Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena privedena

Blic pre 36 minuta
Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Kurir pre 1 minut
Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Euronews pre 51 minuta