Lideri EU na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci Ukrajini

Blic pre 5 sati
Lideri EU na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci Ukrajini

Lideri Evropske unije održaće u sredu u Kopenhagenu neformalni sastanak na kojem će razgovarali o jačanju zajedničke odbrane EU i o podršci Ukrajini.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu EU, na sastanku će se razgovarati o tome kako da bude ojačana evropska odbrana, pored ostalog i u svetlu nedavnih kršenja vazdušnog prostora nekoliko zemalja članica tog bloka za koje optužuju Rusiju. U saopštenju se ističe da su "ove provokacije dodatno pokazale potrebu da EU ubrza i intenzivira napore za izgradnju Evrope sposobne da efikasno, autonomno i zajedno odgovori na zajedničke pretnje". "EU je posvećena
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lideri EU danas na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci UKR

Lideri EU danas na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci UKR

RTV pre 43 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u suočavanju sa Rusijom;

RTV pre 38 minuta
Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u suočavanju sa Rusijom; Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj

Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u suočavanju sa Rusijom; Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj

RTS pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u suočavanju sa Rusijom;

RTV pre 38 minuta
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično obustavila rad

Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično obustavila rad

RTV pre 18 minuta
Meloni: Flotila treba da prekine put u Gazu, mogla bi da ugrozi američki mirovni plan

Meloni: Flotila treba da prekine put u Gazu, mogla bi da ugrozi američki mirovni plan

RTV pre 28 minuta
Izraelski mediji: Sprema se novi rat protiv Irana

Izraelski mediji: Sprema se novi rat protiv Irana

Danas pre 13 minuta
Grčka u 24-časovnom generalnom štrajku, saobraćaj delimično obustavljen

Grčka u 24-časovnom generalnom štrajku, saobraćaj delimično obustavljen

RTV pre 13 minuta