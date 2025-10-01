Lideri EU na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci Ukrajini

Lideri Evropske unije održaće u sredu u Kopenhagenu neformalni sastanak na kojem će razgovarali o jačanju zajedničke odbrane EU i o podršci Ukrajini.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu EU, na sastanku će se razgovarati o tome kako da bude ojačana evropska odbrana, pored ostalog i u svetlu nedavnih kršenja vazdušnog prostora nekoliko zemalja članica tog bloka za koje optužuju Rusiju. U saopštenju se ističe da su "ove provokacije dodatno pokazale potrebu da EU ubrza i intenzivira napore za izgradnju Evrope sposobne da efikasno, autonomno i zajedno odgovori na zajedničke pretnje". "EU je posvećena