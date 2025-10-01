Putinu će da pozli od objave ursule Fon der Lajen! Od EU Ukrajini stiže četiri milijarde evra za vojsku i to od zamrznutog novca ruske centralne banke (foto) "Evropa se nalazi u najopasnijoj situaciji od II svetskog rata!" Žestoko upozorenje danske

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, objavila je danas da će Ukrajina od Evropske unije dobiti četiri milijarde evra vredne dodatne vojne pomoći, a vlasti u Kijevu su precizirale da se radi o novcu ruske centralne banke zamrznutom u EU. - Jaka Ukrajina je naša prva linija odbrane.

Zbog toga moramo da joj pojačamo našu vojnu pomoć. Danas isplaćujemo četiri milijarde evra Ukrajini. Kao što smo se dogovorili sa njima, polovina te sume je namenjena za dronove - kazala je Fon der Lajen po dolasku na neformalni samit šefova država i vlada EU koji se danas održava u danskoj prestonici Kopenhagenu. Poruka je objavljena na nalogu Fon der Lajen na društvenoj mreži X. Kijev post prenosi da je u pitanju tranša od četiri milijarde evra koje EU obezbeđuje