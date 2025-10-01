Orban: Samo jedna greška može izazvati svetski rat; Rusi uništili 20 kamiona s dronovima

Rat u Ukrajini – 1.316. dan. Najmanje šest ljudi je ranjeno u ruskom napadu balističkim raketama i vođenim bombama na Harkov. Ruska vojska je uništila 20 ukrajinskih kamiona koji su prevozili dronove, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Evropska unija isplatila je Kijevu novu tranšu od četiri milijarde evra iz prihoda od zamrznute ruske imovine. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je situacija u svetu takva da ''samo jedna greška može izazvati svetski rat''.

Nestanak struje u sarkofagu koji sprečava širenje radijacije iz uništenog reaktora u Černobilju Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da je nestala struje u novom sarkofagu (konfajnentu) iznad uništenog četvrtog reaktora Černobiljske nuklearne elektrane. "Zbog skokova struje, Novi bezbedni konfajment, ključni objekat koji izoluje oštećeni četvrti energetski blok Černobiljske nuklearne elektrane i sprečava ispuštanje radioaktivnih materijala u životnu