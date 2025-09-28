Vranjski prvoligaš opet remizirao: Dinamo Jug - Kabel 1:1

Vranjski prvoligaš Dinamo Jug nastavio je sa traljavim igrama na domaćem terenu u debitantskoj sezoni u Prvoj ligi i remizirao 1:1 (1:1) protiv novosadskog Kabela, u utakmici 10. kola Prve lige Srbije u fudbalu, koja je odigrana na Stadionu Jumko u Vranju.

Gosti su poveli golom Paunovića u 5. minutu, da bi na 1:1, posle samo pet minuta, izjednačio Mirosavljev. Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat utakmice, u kojoj je viđena vrlo bleda igra, sa malo prilika za golove. Posle deset odigranih kola, vranjski tim na desetom mestu tabele (u ligi je šesnaest timova) ima 13 bodova. U 21. kolu gostovaće petoplasiranom Jedinstvu na Ubu. Ubljani su u ovom kolu remizirali (1:1) na gostovanju Smederevu 1924.