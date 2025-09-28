Vranjski prvoligaš opet remizirao: Dinamo Jug - Kabel 1:1

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
Vranjski prvoligaš opet remizirao: Dinamo Jug - Kabel 1:1

Vranjski prvoligaš Dinamo Jug nastavio je sa traljavim igrama na domaćem terenu u debitantskoj sezoni u Prvoj ligi i remizirao 1:1 (1:1) protiv novosadskog Kabela, u utakmici 10. kola Prve lige Srbije u fudbalu, koja je odigrana na Stadionu Jumko u Vranju.

Gosti su poveli golom Paunovića u 5. minutu, da bi na 1:1, posle samo pet minuta, izjednačio Mirosavljev. Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat utakmice, u kojoj je viđena vrlo bleda igra, sa malo prilika za golove. Posle deset odigranih kola, vranjski tim na desetom mestu tabele (u ligi je šesnaest timova) ima 13 bodova. U 21. kolu gostovaće petoplasiranom Jedinstvu na Ubu. Ubljani su u ovom kolu remizirali (1:1) na gostovanju Smederevu 1924.
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Ludnica u Lećeu, Kamarda golom u nadoknadi otkinuo bod Bolonji, Štulić još čeka na prvenac

Ludnica u Lećeu, Kamarda golom u nadoknadi otkinuo bod Bolonji, Štulić još čeka na prvenac

Sportske.net pre 42 minuta
Barsine "glave" režirale preokret za vrh tabele

Barsine "glave" režirale preokret za vrh tabele

Sportske.net pre 18 minuta
"Čudotvorac" Poup bez rešenja za Arsenalov skok, Njukasl osetio kako boli "Artetina nadoknada"

"Čudotvorac" Poup bez rešenja za Arsenalov skok, Njukasl osetio kako boli "Artetina nadoknada"

Sportske.net pre 1 sat
Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope se raspada! Tonu kao sekira!

Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope se raspada! Tonu kao sekira!

Kurir pre 1 sat
Nikolićev AEK lider - Jović i dalje čeka na gol u Grčkoj

Nikolićev AEK lider - Jović i dalje čeka na gol u Grčkoj

B92 pre 1 sat
Asistencija Lukića u porazu Fulama (video)

Asistencija Lukića u porazu Fulama (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Selta još uvek ne zna za pobedu, Elče ostao pri vrhu tabele

Selta još uvek ne zna za pobedu, Elče ostao pri vrhu tabele

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSmederevoVranje

Sport, najnovije vesti »

Filmski preokret Arsenala i gol za pobedu u 90+6 minutu

Filmski preokret Arsenala i gol za pobedu u 90+6 minutu

Danas pre 53 minuta
Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš…

Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš pomoći” (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Tadej Pogačar ponovo šampion sveta

Tadej Pogačar ponovo šampion sveta

Danas pre 2 sata
UŽIVO - Stojketa gađali topovskim udarima, prekid na Marakani, promašen penal i novi prekid

UŽIVO - Stojketa gađali topovskim udarima, prekid na Marakani, promašen penal i novi prekid

Sportske.net pre 18 minuta
Gabrijel u nadoknadi doneo Arsenalu preokret u Njukaslu

Gabrijel u nadoknadi doneo Arsenalu preokret u Njukaslu

RTS pre 48 minuta