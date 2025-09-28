Incidenti na skupovima, naprednjaci protestovali ispred „antisrpskog” RTS-a

Vreme pre 2 sata
Incidenti na skupovima, naprednjaci protestovali ispred „antisrpskog” RTS-a

U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi. Brojni incidenti obeležili okupljanja

U Beogradu je održana protestna šetnja do zgrade RTS u Takovskoj ulici, gde su građani koji podržavaju vlast zatražili da javni servis „istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“. Skupovi su počeli u 17 časova. Ranije je navedeno, da se očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati „snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave“. Istovremeno, u
Protesti zbog skupova "Građani protiv blokada": Više lica uhapšeno u centru Beograda, incident u Bogatiću, tenzije u centru Valjeva (foto)

BLOG UŽIVO Incidenti, napadi i privođenja na paralelnim skupovima SNS pristalica i građana u više gradova

Veličanstvena narodna šetnja kroz Srbiju - preko 4.000 građana u Čačku, u Lučanima 1.000: Manja grupa blokadera ponovo pokušala da pravi haos ali bezuspešno (FOTO)

Skupovi građana protiv blokada na 167 lokacija u Srbiji, okupljeni ispred RTS-a uputili tri zahteva

Vučić se oglasio na Instagramu: Sada je vreme da se okrenemo budućnosti Srbije

Protesti i kontraprotesti: Dve osobe pretučene u Čačku, incidenti u Bogatiću, privođenja kod Palilulske pijace (VIDEO, FOTO)

"Ovde je reč o budućnosti naše dece": Vučić se oglasio nakon skupova "Građani protiv blokada"

Komandir PU Čačak o incidentima u tom gradu: Jedno lice privedeno, za ostalima se traga

Vučić u intervjuu za nemački list: Nikada nisam rekao da su svi protesti u Srbiji organizovani spolja

Premijer Macut: General Nebojša Pavković stigao u Srbiju

Održana predizborna konvencija Srpske liste u Sočanici

Protesti zbog skupova "Građani protiv blokada": Više lica uhapšeno u centru Beograda, incident u Bogatiću, tenzije u centru Valjeva (foto)

