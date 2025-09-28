Incidenti na skupovima, naprednjaci protestovali ispred „antisrpskog” RTS-a

U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi. Brojni incidenti obeležili okupljanja

U Beogradu je održana protestna šetnja do zgrade RTS u Takovskoj ulici, gde su građani koji podržavaju vlast zatražili da javni servis „istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“. Skupovi su počeli u 17 časova. Ranije je navedeno, da se očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati „snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave“. Istovremeno, u