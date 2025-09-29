Stiže "ruska zimska oluja" Evo kada pada sneg u Srbiji - navejaće pola metra, biće minus

Narednih dana temperature drastično padaju širom Srbije, na pojedinim mestima minimalne biće i ispod nule. Prema najavi meteorologa Ivana Ristića od 1. oktobra očekuje nas pravo zahlađenje, intenzivne padavine i to ne samo kiše, već i snega.

- Hladni vazduh dolazi iz Rusije, Italijani ga zovu "ruska zimska oluja". Možemo da ga očekujemo već u sredu uveče. Sa sobom donosi dosta padavina, prvo će na udaru biti južna Srbija, pa će se padavinska zona premeštati ka severu i do kraja četvrtaka zahvatiće veći deo zemlje - otkriva meteorolog Ivan Ristić za "Blic". Kako upozorava, padavina će biti dva do tri dana bez prestanka, a očekuje se do 100mm kiše u narednih sedam dana. Kako je istakao Ristić na svom