Stiže "ruska zimska oluja": Tačno ovog dana ove nedelje će pasti prvi sneg u Srbiji: Navejaće pola metra, temperatura ide u minus

Blic pre 6 minuta
Stiže "ruska zimska oluja": Tačno ovog dana ove nedelje će pasti prvi sneg u Srbiji: Navejaće pola metra, temperatura ide u…

Narednih dana temperature drastično padaju širom Srbije, na pojedinim mestima minimalne biće i ispod nule. Prema najavi meteorologa Ivana Ristića od 1. oktobra očekuje nas pravo zahlađenje, intenzivne padavine i to ne samo kiše, već i snega.

- Hladni vazduh dolazi iz Rusije, Italijani ga zovu "ruska zimska oluja". Možemo da ga očekujemo već u sredu uveče. Sa sobom donosi dosta padavina, prvo će na udaru biti južna Srbija, pa će se padavinska zona premeštati ka severu i do kraja četvrtaka zahvatiće veći deo zemlje - otkriva meteorolog Ivan Ristić za "Blic". Kako upozorava, padavina će biti dva do tri dana bez prestanka, a očekuje se do 100mm kiše u narednih sedam dana. Kako je istakao Ristić na svom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stiže "ruska zimska oluja": Tačno ovog dana ove nedelje će pasti prvi sneg u Srbiji: Navejaće pola metra, temperatura ide u…

Stiže "ruska zimska oluja": Tačno ovog dana ove nedelje će pasti prvi sneg u Srbiji: Navejaće pola metra, temperatura ide u minus

Blic pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Proces zvani „Pavle Vuisić”

Proces zvani „Pavle Vuisić”

Velike priče pre 41 minuta
Vremeplov: Rođen Stojan Stiv Tešić, srpsko-američki književnik, filmski scenarista, dobitnik Oskara

Vremeplov: Rođen Stojan Stiv Tešić, srpsko-američki književnik, filmski scenarista, dobitnik Oskara

RTV pre 41 minuta
Godišnjica herojske pogibije majora Milana Tepića 1991.

Godišnjica herojske pogibije majora Milana Tepića 1991.

RTV pre 1 minut
Šta danas znači biti dobar čovek?

Šta danas znači biti dobar čovek?

Velike priče pre 56 minuta
Vozačima prete kazne od: 10.000 do 800.000 dinara! Od novembra ovo morate da imate, samo u ovom slučaju pravilo ne važi

Vozačima prete kazne od: 10.000 do 800.000 dinara! Od novembra ovo morate da imate, samo u ovom slučaju pravilo ne važi

Blic pre 41 minuta