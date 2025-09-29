Sprema se kraj rata

Sjedinjene Američke Države i Izrael su veoma blizu dogovora o planu predsednika SAD Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, nakon što su razgovor održali specijalni izaslanik Stiv Vitkof, Trampov zet Džared Kušner i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Novinar Aksiosa Barak Ravid u objavi na društvenoj mreži Iks, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika, dodao je i da je preostalo još da se Hamas složi, preneo je Rojters. "Predsednik SAD Tramp mi je u nedelju u intervjuu rekao da su pregovori o njegovom planu za okončanje rata u Gazi u završnoj fazi i naglasio da bi sporazum mogao da otvori put ka širem miru na Bliskom istoku", rekao je Ravid. Tramp je prethodno rekao da se nada da će