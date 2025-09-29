Danas: Tužiteljka Stanojković plaćala službenom karticom gorivo, pečenje, parfeme i hotelski smeštaj

Beta pre 6 sati

 Tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković koristila je službenu bankovnu karticu Tužilaštva za privatne potrebe i plaćala njom gorivo, pečenje, parfeme, privatne ručkove i prenoćište u hotelu, piše dnevni list Danas.

U dokumentaciji u koju je Danas imao uvid, a koju je od Tužilaštva za ratne zločine dobila grupa od pet tužilaca putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, piše da je Stanojković koristila službenu karticu i za kupovinu u zlatarama, nabavku bele tehnike i da je u više navrata podizala novac sa bankomata.

Stanojković je plaćala gorivo na pumpama državnim novcem iako kartica nije "vezana ni za jedno vozilo koje se nalazi u voznom parku Tužilaštva".

Kako je navedeno u tekstu, tužiteljka je potrošila nekoliko stotina hiljada dinara sa službenog računa.

"Korišćenje službene kartice za privatne potrebe moglo bi da potpadne pod krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje je zaprećena zatvorska kazna od šest meseci do 12 godina, u zavisnosti od sume za koju se utvrdi da je država oštećena", piše Danas.

Novinari su u više navrata pokušali da stupe u kontakt sa tužiteljkom, ali nisu uspeli.

(Beta, 29.09.2025)

