Pečenje, burek, parfemi i soba u „Moskvi“: List Danas otkrio kako je tužiteljka za ratne zločine koristila službenu karticu

Nedeljnik pre 5 sati
Pečenje, burek, parfemi i soba u „Moskvi“: List Danas otkrio kako je tužiteljka za ratne zločine koristila službenu karticu…

Bivša tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković koristila je u dužem vremenskom periodu službenu bankovnu karticu Tužilaštva za privatne potrebe, plaćajući gorivo, pečenje, pljeskavice, parfeme, pecivo u pekarama, kolače u poslastičarnicama, ali i privatne ručkove, sobe u hotelima i račune u fri-šopovima, piše Danas.

Kako se navodi u dokumentaciji u koju je Danas imao uvid, a koju je od Tužilaštva za ratne zločine dobila grupa od pet tužilaca po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Stanojković je službenu bankovnu karticu Tužilaštva za ratne zločine, otvorenu u „NLB Komercijalnoj banci“ u septembru 2023. godine, koristila i za kupovine u zlatarama, nabavku bele tehnike u „Tehnomaniji“, ali i podizanje gotovog novca sa bankomata. Reč je o sumi od nekoliko
