Otkaz zaposlenima u Nišvilu, odluka na snazi do marta 2026. i budžeta za novo izdanje festivala

Beta pre 1 sat

Zaposleni u okviru niškog džez festivala Nišvil biće otpušteni do 1. oktobra a odluka će biti na snazi do kraja marta naredne godine kada će situacija oko budžeta za naredni Nišvil biti jasnija, najavio je direktor te manifestacije Ivan Blagojević.

On je kazao da do otpuštanja zaposlenih ne bi došlo da je Ministarstvo kulture "pravovremeno, još aprila meseca, objavilo da Nišvil nije podržan na konkursu" jer bi organizatori, po njegovim rečima, imali vremena da izbace neke od 1.000 izvođača i smanje obim i troškove festivala.

"Iznos kojim nas je podržavalo Ministarstvo svih prethodnih godina ne bi bio dovoljan ni za ovogodišnje troškove nastupa jednog od hedlajnera prve večeri festivala, britanskog sastava Level 42. Preostalih 149 bendova rešavali smo iz drugih izvora", naveo je Blagojević.

Kazao je da su projekcije ovogodišnjih troškova festivala rađene "na ivici noža uz žestoko obaranje troškova kako izvođača, tako i infrastrukture, razglasa, svetla, hotela i drugih organizacionih troškova".

"Festival je deo svojih prihoda planirao za isplate plata poreza i doprinosa zaposlenih za međuperiod do sledećeg festivala, ali je zbog kašnjenja uobičajenih pet miliona podrške Ministarstva kulture isti taj novac usmerio na dobavljače koje je prethodnih godina plaćao iz sredstava Ministarstva", naveo je direktor Nišvila.

Najavio je da će odluka o otpuštanju biti na snazi do kraja marta naredne godine kada će, po njegovim rečima, biti jasnija situacija oko narednog budžeta za Nišvil.

"Izvinjavam se svojim zaposlenima i njihovim porodicama na ovoj odluci, pozivam ih na strpljenje i nadam se da sledeće izdanje Nišvila neće pripremati u ovako rizičnim uslovima kakvi su bili letos", naveo je direktor tog festivala.

(Beta, 29.09.2025)

Povezane vesti »

Blagojević: Otkaz zaposlenima u Nišvilu, odluka na snazi do marta 2026. i budžeta za novo izdanje festivala

Blagojević: Otkaz zaposlenima u Nišvilu, odluka na snazi do marta 2026. i budžeta za novo izdanje festivala

NIN pre 19 minuta
Blagojević: Otpuštamo sve zaposlene 1. oktobra, polovina radnika Nišvila već dobila otkaz

Blagojević: Otpuštamo sve zaposlene 1. oktobra, polovina radnika Nišvila već dobila otkaz

Nova pre 15 minuta
Gasi se Nišvil?

Gasi se Nišvil?

Prokuplje press pre 39 minuta
Nišvil otpušta sve zaposlene zbog izostanka podrške Ministarstva kulture

Nišvil otpušta sve zaposlene zbog izostanka podrške Ministarstva kulture

Ist media pre 49 minuta
Zbog uskraćene podrške Ministarstva, „Nišvil“ ostaje bez zaposlenih

Zbog uskraćene podrške Ministarstva, „Nišvil“ ostaje bez zaposlenih

Južne vesti pre 40 minuta
Saopštenje direktora Nišvila Ivana Blagojevića: NIŠVIL OTPUŠTA SVE ZAPOSLENE

Saopštenje direktora Nišvila Ivana Blagojevića: NIŠVIL OTPUŠTA SVE ZAPOSLENE

Gradski portal 018 pre 1 sat
Blagojević: Nišvil otpušta sve zaposlene

Blagojević: Nišvil otpušta sve zaposlene

Naissus info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetMinistarstvo kulture

Regioni, najnovije vesti »

VAŠA PISMA - M.T. selo Srećkovac: Teško dolazimo do svojih kuća. Posle svake kiše još gore! Načelnik Bojan Pešić odgovorio…

VAŠA PISMA - M.T. selo Srećkovac: Teško dolazimo do svojih kuća. Posle svake kiše još gore! Načelnik Bojan Pešić odgovorio: Potražićemo trajnije rešenje!

Plus online pre 35 minuta
Sutra još hladnije u Novom Sadu, naročito ujutru

Sutra još hladnije u Novom Sadu, naročito ujutru

Radio 021 pre 10 minuta
Grad priznao: prostor Bioskopa je gimnazijski!

Grad priznao: prostor Bioskopa je gimnazijski!

Prokuplje press pre 4 minuta
„Zastava oružje“ na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu

„Zastava oružje“ na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu

RTK pre 19 minuta
Kragujevac i Smolensk spajaju i duboke istorijske veze

Kragujevac i Smolensk spajaju i duboke istorijske veze

RTK pre 24 minuta