Maloletnik (17) nokautirao muškarca (58) nasred Leskovca: Naneo mu teške telesne povrede, određen mu pritvor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopšteno je večeras iz MUP-a

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave na ulici udario muškarca (58) u predelu glave, usled čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede. Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana od strane nadležnog sudije Višeg suda u Leskovcu.