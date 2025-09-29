MUP: Uhašen maloletnik koji je teško povredio Leskovčanina

Leskovačka policija uhapsila je sedamnaestogodišnjaka iz tog grada osumnjičenog da je teško povredio jednog sugrađanina, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Maloletnik se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave, na ulici udario u glavu muškarca starog 58 godina, nakon čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede. Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana od strane nadležnog sudije višeg suda u Leskovcu.