MUP: Uhašen maloletnik koji je teško povredio Leskovčanina

Danas pre 3 sata  |  Beta
Leskovačka policija uhapsila je sedamnaestogodišnjaka iz tog grada osumnjičenog da je teško povredio jednog sugrađanina, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Maloletnik se sumnjiči da je u noći između petka i subote, nakon kraće rasprave, na ulici udario u glavu muškarca starog 58 godina, nakon čega je oštećeni pao na asfalt i zadobio teške telesne povrede. Osumnjičenom je nakon saslušanja, na predlog višeg javnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana od strane nadležnog sudije višeg suda u Leskovcu.
