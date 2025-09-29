"To nas stavlja u sukob sa EU i SAD" Orban i Fico održali sastanak zbog ruske nafte: "Naštetiće celoj Evropi"

Mađarski premijer Viktor Orban i njegov slovački kolega Robert Fico izrazili su protest zbog pritiska da se obustavi isporuka ruske nafte, tokom zajedničkog sastanka na granici dve zemlje u nedelju.

- Niko ne bi trebalo da nam govori odakle da nabavljamo gas i naftu, jer prema međunarodnom pravu, suverena zemlja sama odlučuje o svom energetskom miksu - rekao je slovački premijer, prenosi Blumberg. Fico je podržao Orbanov stav, nazivajući ambiciju Evropske unije da prekine isporuku ruske energije "političkom i ideološkom odlukom" koja neće najteže pogoditi samo Slovačku i Mađarsku, već će naštetiti celoj Evropi. Oba lidera tvrde da bi odustajanje od snabdevanja