Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug
Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

BUDIMPEŠTA - Mađarski premijer Viktor Orban i njegov slovački kolega Robert Fico izrazili su protest zbog pritiska da se obustavi isporuka ruske nafte, tokom zajedničkog sastanka na granici dve zemlje u nedelju.

"Niko ne bi trebalo da nam govori odakle da nabavljamo gas i naftu, jer prema međunarodnom pravu, suverena zemlja sama odlučuje o svom energetskom miksu", rekao je slovački premijer, prenosi Blumberg. Fico je podržao Orbanov stav, nazivajući ambiciju Evropske unije da prekine isporuku ruske energije "političkom i ideološkom odlukom" koja neće najteže pogoditi samo Slovačku i Mađarsku, već će naštetiti celoj Evropi. Oba lidera tvrde da bi odustajanje od snabdevanja
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"To nas stavlja u sukob sa EU i SAD" Orban i Fico održali sastanak zbog ruske nafte: "Naštetiće celoj Evropi"

"To nas stavlja u sukob sa EU i SAD" Orban i Fico održali sastanak zbog ruske nafte: "Naštetiće celoj Evropi"

Blic pre 5 sati
Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBudimpeštaMađarskanaftaViktor Orban

Ekonomija, najnovije vesti »

Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

Orban i Fico izrazili protest zbog obustave ruske nafte

RTV pre 6 minuta
Rat za pilote: Zašto odlaze piloti iz Er Srbije?

Rat za pilote: Zašto odlaze piloti iz Er Srbije?

Aero.rs pre 56 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,2085 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2085 dinara

RTV pre 4 sati
Vlast htela da naplati tri puta manju odštetu

Vlast htela da naplati tri puta manju odštetu

Radar pre 5 sati
"To nas stavlja u sukob sa EU i SAD" Orban i Fico održali sastanak zbog ruske nafte: "Naštetiće celoj Evropi"

"To nas stavlja u sukob sa EU i SAD" Orban i Fico održali sastanak zbog ruske nafte: "Naštetiće celoj Evropi"

Blic pre 5 sati