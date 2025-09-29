Delimični rezultati: Partija akcije i solidarnosti Maje Sandu vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji

Partija akcije i solidarnosti, koju je osnovala predsednica Moldavije Maja Sandu, vodi na parlamentarnim izborima sa 44,38 odsto glasova, dok je Patriotski blok, formiran oko Socijalističke partije, dobio 27,74 odsto, objavila je Centralna izborna komisija posle 73 odsto obrađenih biračkih mesta, prenosi televizija M1.

Stranka „Demokratija kod kuće“ ima 6,62, „Naša stranka“, koju predvodi bivši gradonačelnik Balća Renato Usati 6,23 odsto, a cenzus od sedam odsto, predviđen za koalicije, prešao je i proevropski blok „Alternativa“ sa 8,52 procenta glasova. Ostale stranke nemaju šansi da pređu cenzus. U koaliciji „Alternativa“ su Nacionalni alternativni pokret gradonačelnika Kišinjeva Jona Čebana, Partija razvoja i ujedinjenja Moldavije, koju predvodi bivši premijer Jon Kiku, i