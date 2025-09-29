Raste napetost Ubedljiva pobeda proevropske partije u Moldaviji: Proruski Patriotski blok najavio proteste

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Raste napetost Ubedljiva pobeda proevropske partije u Moldaviji: Proruski Patriotski blok najavio proteste

U Moldaviji su u nedelju održani parlamentarni izbori koji su sa vleikom pažnjom praćeni od Brisela do Moskve.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije na osnovu 96,7 odsto prebrojanih glasova ubedljivu pobedu odnela je proevropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS). Vladajuća stranka na čijem čelu se nalazi predsednica moldavija Maja Sandu, osvojila je 48,8 odsto glasova, ispred proruskog Patriotskog bloka kome je pripalo 25 odsto glasova. Zadržavanje većine u parlamentu koji ima 101 mesto omogućilo bi vladajućoj stranci da nastavi napore na ostvarenju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Moldavija: proevropska stranka vodi sa 46 odsto nakon prebrojanih 90 odsto glasova

Moldavija: proevropska stranka vodi sa 46 odsto nakon prebrojanih 90 odsto glasova

Politika pre 2 sata
Delimični rezultati: Partija akcije i solidarnosti Maje Sandu vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji

Delimični rezultati: Partija akcije i solidarnosti Maje Sandu vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji

Danas pre 3 sata
Moldavci iščekuju ključne izborne rezultate dok predsednica upozorava na rusko mešanje

Moldavci iščekuju ključne izborne rezultate dok predsednica upozorava na rusko mešanje

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriMoskvaBriselIzboriMoldavija

Svet, najnovije vesti »

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Kurir pre 39 minuta
Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Politika pre 49 minuta
Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 49 minuta
Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Politika pre 34 minuta
"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 1 sat